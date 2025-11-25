Cerere illuminata di rosso e una panchina per Vallecchi: "Violenza fatto collettivo"

Diverse iniziative in città sostenute dalla commissione pari opportunità

Gela. Ieri sera la statua di Cerere, in piazza Umberto I, è stata illuminata di rosso, avvolgendo la città in una luce che non è solo simbolo ma grido di coscienza. Un gesto che ha segnato l’avvio delle iniziative della commissione pari opportunità per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa sera, alle 18:30, sarà inaugurata la panchina rossa dedicata a Emanuela Vallecchi, concittadina tragicamente uccisa dal marito. La mozione, presentata dalla componente Lucia Lupo, è stata accolta con convinzione dall’intera commissione, che ha voluto trasformare il dolore in memoria viva e impegno concreto. La commissione è guidata dalla presidente Lorena Alabiso (Partito Democratico), affiancata dalla vicepresidente Antonella Di Benedetto (Lega) e dalla componente Lucia Lupo (Movimento per l’Autonomia). Tre donne provenienti da percorsi politici diversi ma unite da un obiettivo comune: difendere la dignità delle donne e costruire una comunità più giusta e consapevole. "Per noi la violenza sulle donne non è un fatto privato ma una ferita collettiva che colpisce la libertà, la dignità e la vita stessa. È il segno più crudele di una cultura che ancora fatica a riconoscere l’uguaglianza e il rispetto. Per noi, combattere la violenza significa combattere l’indifferenza, il silenzio e ogni forma di discriminazione che la alimenta. I nostri obiettivi sono quelli di promuovere educazione al rispetto nelle scuole e nella comunità, sostenere le donne che denunciano, offrendo ascolto e vicinanza istituzionale, creare spazi e simboli permanenti di memoria, come la panchina rossa, per ricordare e sensibilizzare e rafforzare la collaborazione con associazioni, istituzioni e cittadini, perché solo unendo le forze si può cambiare davvero. Quando la collaborazione diventa forza, la politica ritrova il suo senso più alto: servire la città e proteggere chi è più fragile". La luce rossa di Cerere e la panchina dedicata a Emanuela Vallecchi, non sono soltanto simboli ma promesse: che Gela non dimentichi, che Gela si impegni, che Gela dica con voce unanime basta alla violenza sulle donne.

In foto i consiglieri Alabiso, Di Benedetto e Lupo