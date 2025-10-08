Centrodestra, la Lega pronta a ritornare in consiglio comunale: Di Benedetto aderisce

La Lega ha ottenuto il suo sì, al termine di attente valutazioni e al culmine di iniziative pubbliche, che il consigliere, negli scorsi mesi, ha condiviso con i salviniani. Per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul tema

Gela. Il centrodestra locale, come abbiamo più volte riferito, è impegnato nella costruzione di un'alternativa al “modello Gela” del sindaco Di Stefano. La prossima settimana, si terrà il primo tavolo dei partiti e dei movimenti d'area, alla ricerca di un'unità che fino a oggi non è mai stata tratto distintivo della coalizione. In consiglio comunale, la rappresentanza che si rifà proprio al centrodestra, seppur con numeri decisamente ridotti rispetto agli alleati del primo cittadino, ha sempre dimostrato una certa compattezza, all'opposizione della giunta. I partiti che non si riconoscono nel governo cittadino, tra i banchi d'aula acquistano un simbolo ulteriore. L'indipendente Antonella Di Benedetto, dopo mesi di riflessioni e incontri, ha deciso di aderire al progetto della Lega, che quindi torna in consiglio comunale, dopo l'esperienza, sempre all'opposizione, maturata nel corso dell'amministrazione Greco. Di Benedetto, nel gruppo misto, da tempo sembrava ormai rivedersi nel centrodestra. La sua opposizione, fino a oggi, non è mai stata a prescindere o impostata sulle “barricate”. In alcune occasioni, ha sostenuto provvedimenti portati in aula dall'amministrazione, nell'ottica del supporto alla città. Lo stesso vale per il suo lavoro nelle commissioni, bilancio e servizi sociali. La Lega ha ottenuto il suo sì, al termine di attente valutazioni e al culmine di iniziative pubbliche, che il consigliere, negli scorsi mesi, ha condiviso con i salviniani. Un anno fa, l'avvocato Di Benedetto, alla sua prima esperienza in municipio, riuscì in extremis a ottenere l'elezione, sotto le insegne di “Alleanza per Gela” e della lista che allora faceva riferimento al candidato a sindaco Salvatore Scerra (attualmente invece più orientato verso la sfera civica a supporto di Di Stefano). Quello fu un gruppo politico cementato dal fatto di non accettare un certo modus operandi del centrodestra ufficiale. Oggi, sembra che Di Benedetto si ritrovi nel progetto della Lega e del centrodestra. Sul territorio, i salviniani hanno altri esponenti di peso, dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti a quello di Serradifalco Leonardo Burgio (potenziali candidati alle prossime regionali). L'assessore del governo Schifani, Luca Sammartino, continua a essere il punto cruciale nello sviluppo del partito sull'isola e monitora i territori. In città, la Lega può contare su aderenti ormai di lungo corso ma il partito attraversa una fase di ricostruzione. Di Benedetto darà rappresentanza in aula, avendo la possibilità di far esordire, in questa consiliatura, il gruppo leghista, rappresentato all'Ars. Il consigliere, per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul tema. Venerdì è prevista una conferenza stampa.

In foto il consigliere comunale Antonella Di Benedetto