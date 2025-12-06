Centrodestra tenta di riprendere il dialogo dopo bilancio: Pellegrino e Cosentino più vicini a FI

Non c'è ancora nessuna ufficialità ma i forzisti sembrano vicini a un potenziale doppio ingresso consiliare, sempre che il dialogo diventi poi assenso finale, che dovrà passare soprattutto dal parlamentare Ars Michele Mancuso

Gela. Il dibattito tenutosi in aula consiliare, in settimana, sul bilancio stabilmente riequilibrato, come abbiamo riferito, ha confermato una certa compattezza della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, che non voleva mancare l'obiettivo strategico dello strumento finanziario, mentre, al contempo, ha creato incrinature interne nel centrodestra, per certi versi anche piuttosto a sorpresa. Gli azzurri di Forza Italia, i leghisti e il consigliere indipendente Grazia Cosentino, un anno fa candidata a sindaco, si sono schierati per il sì al bilancio, dopo un analogo voto sull'emendamento tecnico a firma FI. I meloniani di Fratelli d'Italia e la Dc, invece, hanno optato per l'astensione, fortemente critica. Il drappello di centrodestra, di fatto, ha virato su tragitti decisionali differenti. Probabilmente, questa fase di calo nel dialogo interno, sarà valutata. I contatti tra le segreterie dei partiti di centrodestra dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. C'è chi ipotizza una riunione, in presenza dei segretari e dei consiglieri comunali d'area. Ieri, il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera ha quasi minimizzato, concentrando l'attenzione sull'amministrazione comunale e su ciò che ancora oggi manca all'appello per la città, contestando i partiti che stanno con il sindaco, che non hanno fatto menzione, nel dibattito sul bilancio, dell ruolo del governo regionale rispetto alla norma sulle royalties, elemento essenziale per il bilancio e per il risanamento dei conti del municipio. Per Scuvera, “su temi importanti, nel centrodestra può capitare di avere visioni differenti”. Il dialogo, probabilmente, riprenderà, rimodulato. Sono i forzisti, ormai da mesi, con la segreteria affidata a Vincenzo Cirignotta, a essere molto attivi su più fronti. Hanno messo da parte l'opposizione a testa bassa, fuori dal civico consesso, e hanno intrapreso una strategia non solo di critica ma soprattutto di proposta, come nel caso dell'emendamento al bilancio, approvato pure dalla maggioranza del primo cittadino. Forzisti che potrebbero rafforzare il gruppo consiliare. Ormai da mesi, il consigliere Gabriele Pellegrino è accostato ufficialmente a Forza Italia, sotto la cui bandiera è stato candidato alle provinciali, senza poi approdare a un'adesione ufficiale. Il capogruppo FI Antonino Biundo ha sempre esposto, pubblicamente, il suo gradimento rispetto a un sì di Pellegrino, che a sua volta si rivede da sempre nell'area di centrodestra. Nelle ultime settimane, sembrano in aumento pure le “quotazioni” che portano l'ex candidata a sindaco Cosentino tra le file di Forza Italia. Pare che in giornata fosse prevista una riunione interna. Attualmente, il consigliere, a sua volta nel gruppo misto, non si è espressa: anche sul bilancio, però, le interazioni con Biundo e con Forza Italia sono state evidenti. L'ingegnere, in questo modo, potrebbe del tutto abbandonare l'area della Dc, che l'ha vista per una certa fase partecipe, senza però un'adesione vera e propria. Sembra che il progetto di Forza Italia possa trovarne una partecipazione attiva. Cosentino è in attesa della decisione della Corte d'appello di Caltanissetta circa la titolarità del seggio conteso. In primo grado, fu dichiarata decaduta dal civico consesso ma i legali hanno proposto ricorso e in secondo grado Forza Italia è nel giudizio ma a sostegno dell'ex assessore Nadia Gnoffo, che rivendica il seggio. Non c'è ancora nessuna ufficialità ma i forzisti sembrano vicini a un potenziale doppio ingresso consiliare, sempre che il dialogo diventi poi assenso finale, che dovrà passare soprattutto dal parlamentare Ars Michele Mancuso, al quale spetta sempre l'ultima parola.

In foto il forzista Biundo e Cosentino