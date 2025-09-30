"Centrodestra sia unito, basta errori e nessuna ambiguità", Cirignotta: "Bilancio e cantieri, troppe lentezze"

In un contesto amministrativo segnato dalle difficoltà, pure strutturali, secondo Cirignotta il centrodestra deve incidere

Gela. Non è stato semplice mettere insieme tutti i pezzi che le amministrative di un anno trasformarono in una sorta di microcosmo frammentato, poi andato incontro alla sconfitta. Il centrodestra cittadino però intende ripartire. Come abbiamo riportato più volte, il primo tavolo d'area si terrà il 18 ottobre, dopo un lavorio di contatti e incontri, durato diverse settimane. “Il nostro primo obiettivo – dice il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta – deve essere l'unità e la costituzione di un coordinamento. Dobbiamo essere tutti molto chiari. Chi farà parte del tavolo accetterà un percorso di costruzione per la città, alternativo a quello dell'amministrazione Di Stefano. Non possono esserci ambiguità. Se dovessimo commettere, per l'ennesima volta, l'errore di dividerci, andremo incontro a un'altra sconfitta certa. E' giusto che il sindaco e la sua amministrazione facciano il loro percorso e poi si rimettano al voto degli elettori. Il centrodestra però deve esserci e in maniera compatta”. Cirignotta, anche prima di assumere il ruolo di guida locale degli azzurri, è stato sovente molto critico verso il metodo amministrativo assunto dal primo cittadino e dai suoi alleati. Ancora adesso, vede criticità. “Direi, una generale lentezza su capitoli essenziali – aggiunge l'esponente FI – su tutti, il bilancio stabilmente riequilibrato, ancora non approvato, e i cantieri che sono in ritardo. Il bilancio si lega a una programmazione che incide sui cittadini. A oggi, non dimentichiamolo, c'è un regime di tassazione al massimo e i servizi sono ridotti. Tutto questo perché lo strumento finanziario non è stato ancora varato, peraltro con forti dubbi sulla tempistica espressi pure da alleati del sindaco, come gli esponenti del Pd”. Proprio in un contesto amministrativo segnato dalle difficoltà, pure strutturali, secondo Cirignotta il centrodestra deve incidere. “E' compito di un'amministrazione, al momento dell'insediamento, valutare con attenzione tutte le criticità più rilevanti. Non ci si può sempre giustificare con il rimando al poco personale a disposizione. Bisogna programmare per tempo. Il centrodestra – conclude il segretario forzista – deve avere la capacità di presentare un progetto diverso, però partendo dal presupposto dell'unità ed eventualmente aprendo a tutti quei gruppi che non si rivedono in un'amministrazione a trazione Pd e Movimento cinquestelle”.

In foto il segretario FI Vincenzo Cirignotta