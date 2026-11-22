L'opinione "Centrodestra? Non mi rivedo nei temi", Nicosia: "Da amministrazione mi aspetto di più"

Nicosia, come ha fatto in interventi pubblici negli scorsi mesi, ritiene che la vertenza sanità dica molto rispetto allo stato attuale della città

Gela. Da qualche tempo, stava sostenendo il progetto “Gela nova”, gruppo locale portato avanti anche dall'ex consigliere comunale Vincenzo Cascino, già esponente Dc. L'avvocato Giuseppe Nicosia, che in “Gela nova” era stato indicato come presidente locale, non sembra però ritrovarsi nelle argomentazioni del centrodestra locale, nel quale “Gela nova” si colloca ormai con maggiore frequenza. “Onestamente, anche nel corso dell'ultima riunione di coalizione - sottolinea Nicosia – non ho individuato elementi programmatici o temi nei quali mi riveda. Ritenevo che il progetto “Gela nova” nascesse come sviluppo di un'idea politica soprattutto di centro. Invece, c'è stata una scelta più legata al centrodestra attuale, nel quale non mi identifico”. Per Nicosia, che non ha mai avuto esperienze di politica attiva, una collocazione marcata nel centrodestra non è da ritenersi la strada da intraprendere. “Questo non significa rivedersi nell'attuale amministrazione comunale, che secondo me può e deve fare di più per la nostra città – aggiunge – però, in questo centrodestra e nei temi che porta avanti non mi rivedo, anche perché ho notato che tanti attuali esponenti di centrodestra, in città, arrivano da lunghe esperienze nel centrosinistra. Un aspetto che mi ha parecchio meravigliato”. Nicosia, come ha fatto in interventi pubblici negli scorsi mesi, ritiene che la vertenza sanità dica molto rispetto allo stato attuale della città. “Sono convinto che la questione decisiva non sia un nuovo ospedale, che magari verrà realizzato tra diversi anni – conclude – è fondamentale invece dare un supporto vero al “Vittorio Emanuele”, potenziando i reparti e il pronto soccorso. E' questo che chiede la città, da subito”.