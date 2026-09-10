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Centrodestra, La Russa “Può vincere anche senza Vannacci”

ROMA (ITALPRESS) - Il centrodestra può vincere anche senza Vannacci? "Certo che può vincere, basta che gli elettori lo votino, è sempre il voto degli elettori e non sono le parole o i proclami. Se qua...

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2026 00:00
Centrodestra, La Russa “Può vincere anche senza Vannacci” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Il centrodestra può vincere anche senza Vannacci? "Certo che può vincere, basta che gli elettori lo votino, è sempre il voto degli elettori e non sono le parole o i proclami. Se qualcuno indebolisce troppo il centrodestra, il rischio che la sinistra vince c'è, ma se l'indebolimento sarà limitato il centrodestra, che è la maggioranza del sentimento popolare, vincerà". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "Dritto e Rovescio" su Rete4. Su un'eventuale voto anticipato a gennaio "non lo decido io, ma non ho nessun segnale in questa direzione, anzi, ho segnali in tutt'altra direzione", dopo che il governo ha conseguito il record di longevità "intende

andare avanti. Poi ci aspetta la legge di bilancio, ci sono cose

importanti da fare, è necessario che il governo continui. Credo

che andrà avanti".

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -

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Verificato il: 11 settembre 2026

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