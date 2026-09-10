"Giusta verifica, assessore del sindaco? Sono con M5s", Morselli: "Nostri eventi per la città"

Non da oggi, è fra gli assessori più vicini alla linea amministrativa del primo cittadino. Il rapporto politico non è mai venuto meno

Gela. Dopo oltre due anni di governo della città, fatto di tante emergenze, di cantieri e della costruzione di una prospettiva diversa per il territorio, il sindaco Terenziano Di Stefano è sempre più convinto che una verifica politica vada fatta, seppur non ci sia alcuna intenzione di indietreggiare neanche dalla vertenza sanità. “Io penso che una verifica politica dopo più di due anni di governo sia quasi dovuta – dice l'assessore Romina Morselli – non va interpretata in senso negativo. Servirà invece a valutare quanto fatto, analizzando ciò che va migliorato, magari anche sulla base di una riorganizzazione delle deleghe, se sarà necessario. Certamente, l'ultima parola spetta sempre al sindaco. Devo dire che la nostra è una coalizione compatta e in giunta ci sono tutte le condizioni per poter lavorare con impegno. Per quanto mi riguarda, ho un ottimo dialogo con il partito e con gli alleati”. Morselli, in quota M5s, è reduce da mesi contraddistinti da un intenso cartellone di eventi estivi. Insieme a Di Stefano e agli assessori Peppe Di Cristina e Simone Morgana, è stata tra i più impegnati proprio sul fronte delle iniziative per la città. “Il livello si è alzato e abbiamo fatto tutto sfruttando le nostre possibilità – aggiunge – abbiamo dato alla città l'orto Pasqualello e le rappresentazioni classiche, in un progetto che crescerà nei prossimi anni. Il grande concerto ha fatto registrare presenze maggiori rispetto allo scorso anno. Abbiamo puntato sui quartieri e grande successo hanno avuto le iniziative a Manfria, organizzate per la prima volta. Solo festicciole? Non penso dato che l'obiettivo, per ogni evento, è di valorizzare i luoghi. Sempre più spesso arrivano turisti e la città attira chi giunge da altre province e da centri del comprensorio. Attendiamo di avere i dati completi della tassa di soggiorno. Abbiamo messo tutte le energie possibili”. Non da oggi, è fra gli assessori più vicini alla linea amministrativa del primo cittadino. Il rapporto politico non è mai venuto meno. “Io un assessore del sindaco? Sono un assessore del Movimento cinquestelle – precisa – che sicuramente ha un rapporto di fiducia reciproca con il sindaco, con il quale abbiamo condiviso anche una parte dell'esperienza amministrativa nell'ex giunta. Il sindaco non ha assessori legati direttamente a lui”. Non si sbilancia in vista appunto del “ticket” prospettato da Di Stefano. “Le scelte sulla giunta le farà il sindaco confrontandosi con la sua coalizione e con la maggioranza. La mia permanenza? In politica - dice inoltre - non si può mai dare nulla per scontato. Ritengo di aver lavorato al massimo delle mie possibilità, insieme ai settori e ai colleghi, soprattutto gli assessori Di Cristina e Morgana, alla polizia municipale, allo staff tecnico del settore turismo e al dirigente Giovanni Curaba”. Un ultimo passaggio amministrativo è quello dei finanziamenti, sui quali l'assessore sta sviluppanto le attività insieme ai tecnici dell'ente e al dirigente Antonino Collura. “Aver sottoscritto la convenzione con la Regione per i fondi dell'Unione dei Comuni è stato un risultato da non sottovalutare – conclude – alcune aree siciliane non ci sono riuscite. Noi, invece, ci siamo e ci sono progetti che incidono sulla città, compreso l'intervento di “Una via tre piazze”, che abbiamo salvato quando sembrava compromesso. C'è da impegnarsi pure sui finanziamenti del programma “Metro plus”, anche in questo caso in dirittura d'arrivo”.