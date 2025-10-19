Centrodestra, Lega assente alla tavola rotonda: Alabiso, "prima bisogna chiarire a livello provinciale"

Tra i leghisti locali prevale una valutazione più “diplomatica” e di strategia interna al centrodestra

Gela. Ieri, la tavola rotonda del centrodestra, che a un anno dalla sconfitta alle amministrative ha messo insieme partiti ed esponenti di movimenti d'area, mancava della casella salviniana. I leghisti, che stanno rilanciando il progetto sul territorio e in città, non c'erano nonostante siano stati invitati. Una sedia vuota, la loro, mentre il partito del ministro Matteo Salvini ha appena fatto ingresso in consiglio comunale, con l'adesione dell'avvocato Antonella Di Benedetto, che ha lasciato il gruppo misto e la sua posizione da indipendente, per abbracciare il progetto Lega. Chi era presente all'incontro della coalizione di centrodestra, in maniera piuttosto guardinga, non ha mancato di far notare come alcuni salviniani, in città e sul territorio, più di qualche interlocuzione, in questi mesi e non solo, l'hanno avuta con il sindaco Terenziano Di Stefano. Dal presidente Ati Massimiliano Conti, che pure per ragioni istituzionali è spesso in contatto con il primo cittadino (nel corso della conferenza stampa per la consegna dei lavori della rete fognaria di Manfria i due sono parsi piuttosto in sintonia) e fino all'ex candidato a sindaco Salvatore Scerra (più volte accostato alla Lega ma ufficialmente civico) che con Di Stefano ha un rapporto politico ben avviato, non certo da ora. Tra i leghisti locali, però, prevale una valutazione decisamente più “diplomatica” e di strategia interna al centrodestra. L'ex consigliere comunale Emanuele Alabiso, che continua ad avere un ruolo nel partito locale ed è addentro al dialogo con i dirigenti provinciali e regionali, richiama indirettamente gli ultimi accadimenti che hanno portato la Lega fuori dalla giunta comunale di Caltanissetta del sindaco FI Tesauro e più in generale un cammino che nei mesi non si è rivelato parallelo a quello del resto del centrodestra, come in occasione delle elezioni provinciali. “Ci sono cose da chiarire a livello provinciale – spiega Alabiso – facciamo parte di un unico partito e in città non possiamo condurre iniziative che siano in contraddizione con la linea attuata nel resto del territorio”. Alabiso, comunque, fa intendere che non c'è una frizione irrecuperabile. “Quando arriveranno i giusti chiarimenti, a livello provinciale – conclude – parteciperemo al tavolo del centrodestra in città. Il nostro sostegno a quest'area politica non è in discussione”.

In foto Alabiso insieme all'assessore regionale Luca Sammartino (riferimento numero uno della Lega in Sicilia)