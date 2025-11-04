Centrodestra, attesa per il parere dei revisori al bilancio riequilibrato: strategie e valutazioni

Al di là delle vicende giudiziarie che in queste ore toccano pezzi regionali di spicco, gli esponenti locali aspettano il parere dei revisori contabili al bilancio stabilmente riequilibrato

Gela. Se nel fronte che guarda alla prospettiva progressista e civica, è il fermento fuori dalla dimensione classica dei partiti che sta attirando l'attenzione; tra i ranghi del centrodestra locale quella in atto è una fase di studio e di attesa. Il primo tavolo di coalizione, successivo alla sconfitta alle amministrative di un anno fa, si è tenuto poche settimane addietro e seppur sia mancato il tassello della Lega (che pare ampiamente recuperabile), partiti e movimenti sembrano intenzionati a riprendere il bandolo della matassa, cercando di prevenire frizioni e divisioni interne, in città quasi consuetudinarie. Il coordinamento inizia a prendere piede e i contatti tra le segreterie d'area non mancano. Certamente, all'esordio del tavolo di coalizione nessuno si poteva aspettare il marasma delle ultime ore, con l'inchiesta palermitana che tocca due leader di peso, l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e l'ex ministro e attuale parlamentare nazionale Saverio Romano. Il primo, è fondatore e leader senza discussione della Dc; il secondo è il riferimento chiave del gruppo “Noi moderati”. Sono entrambe entità politiche che stanno partecipando alla ricostruzione del centrodestra locale. Al di là delle vicende giudiziarie, gli esponenti locali aspettano il parere dei revisori contabili al bilancio stabilmente riequilibrato. E' un passo determinante per l'amministrazione comunale che vuole superare prima possibile il dissesto ma diventa decisivo pure per questo primo approccio del centrodestra: vorrà analizzare vizi e virtù dei conti municipali, che il sindaco Terenziano Di Stefano e gli uffici finanziari del Comune hanno voluto riportare lungo una via di risanamento. Dal parere dei revisori, pure l'opposizione trarrà spunti non solo per un nuovo confronto interno ma, probabilmente, per predisporre i temi da sviluppare in aula consiliare, quando si tratterà di votare lo strumento finanziario, fondamentale in questo primo anno di governo del “modello Gela”.

In foto segretari ed esponenti del tavolo locale di centrodestra