"Centrodestra attacca Di Paola ma è assente sul tema sanità", dem: "Giusta azione sindaco su royalties"

I dem con Di Paola contro i silenzi del centrodestra sul tema della sanità cittadina e sostengono Di Stefano nell'azione per avere il riconoscimento delle royalties del progetto "Argo-Cassiopea"

Gela. I dem non possono che prendere spunto, in questo frangente, dalla polemica alimentata dal centrodestra locale, che ha ritenuto di dover affondare il colpo contro il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, considerato incoerente sul tema dei contributi regionali, un anno fa accolti con favore, fino ad assicurare i fondi per gli eventi dell'estate, e oggi invece ritenuti mere “mancette” elargite dal presidente Schifani. Per i democratici, come fanno sapere dalla segreteria cittadina, quella del centrodestra è da ritenersi una polemica strumentale, finalizzata a coprire i silenzi sul depotenziamento costante della sanità cittadina. “Riteniamo fuorviante la polemica sollevata dai partiti del centrodestra locale nei confronti del vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, con frasi peraltro non consone a un decoroso confronto politico, per la questione dei finanziamenti ricevuti dal Comune, circa 300 mila euro per iniziative turistiche tenute nel periodo estivo. Il centrodestra – fanno sapere i dirigenti del Pd - dovrebbe semmai intervenire presso i propri riferimenti regionali di governo per evitare la penalizzazione della sanità pubblica in città. Circa la metà dei posti letto assegnati all'ospedale “Vittorio Emanuele” è inattiva, l'Utin è ferma da quattordici anni e mancano l'emodinamica e molto altro”. I dem supportano il sindaco anche sul punto delle royalties del progetto per il gas “Argo-Cassiopea” di Eni. I tecnici regionali hanno congelato le somme previste per Gela, Licata e Butera, Comuni nelle cui aree a mare si sviluppano i giacimenti. “Il centrodestra, con la propria deputazione regionale del territorio, solleciti il governo Schifani per fare arrivare subito nelle casse comunali i quindici milioni di euro spettanti come royalties. Darebbero linfa vitale, per fare uscire il Comune dal dissesto finanziario. A riguardo, il Pd esprime apprezzamento e sostegno al sindaco Di Stefano nel sostenere che se entro poco tempo il governo regionale non sbloccherà le somme previste per il Comune di Gela, saranno revocate le autorizzazioni per le attività nei giacimenti “Argo-Cassiopea”. Su queste importanti tematiche il Pd auspica un franco e costruttivo confronto politico”.

In foto il sindaco Terenziano Di Stefano insieme al segretario cittadino del Pd Giuseppe Arancio