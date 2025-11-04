Centro trasfusionale senza sangue, Fidas: "La città risponda, chi può doni"

Manca sangue e scatta l'appello

Gela. La frigoemoteca del Centro Trasfusionale è quasi vuota. Poche sacche, troppe richieste. Una situazione che mette a rischio chi ha bisogno di trasfusioni per vivere. Il presidente della Fidas Gela Enzo Emmanuello raccoglie l’allarme lanciato dal Direttore del Centro Trasfusionale Nunzio Marletta e lancia un appello. "Gela ha sempre saputo rispondere nei momenti difficili. Oggi serve ancora una volta il cuore della nostra comunità. Il sangue sta finendo, mancano 0 positivi e A positivi. Dietro ogni sacca c’è una persona che aspetta, un malato cronico che spera, un intervento che non può attendere. Donare non è un gesto qualsiasi, è un atto di vita". La Fidas Gela invita tutti i cittadini in buona salute a recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” per donare. Un piccolo gesto, ma fondamentale per chi ha necessità di cure o per chi sta lottando per la propria vita.