Centro storico fragile, cedimenti dal tetto di un immobile di via Pisa: strada chiusa

Un tratto di strada è stato chiuso

Gela. I vecchi edifici del centro storico, a maggior ragione con le piogge degli ultimi giorni, dimostrano tutta la loro fragilità. Dopo quanto accaduto due settimane fa, in serata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, in via Pisa, a pochi passi dal municipio. Un tratto di strada è stato chiuso a causa di cedimenti dal tetto di un immobile. Questa mattina, invece, un cedimento, come abbiamo riferito, si è registrato lungo il perimetro della villa comunale Garibaldi.