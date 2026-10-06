Centro storico e lungomare, stalli sosta per i residenti

A partire da mercoledì 14 ottobre i cittadini aventi diritto potranno fare richiesta di rilascio del pass direttamente presso il comando di polizia locale

Gela. Nuovi interventi sulla sosta a tutela dei residenti. Da questa settimana cominceranno i lavori di individuazione degli stalli di sosta esclusivamente destinati ai residenti del centro storico e del lungomare. Gli stalli saranno individuati all'interno del centro storico e nella zona del lungomare e di alcune vie limitrofe. Gli stalli saranno contrassegnati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale. A partire da mercoledì 14 ottobre i cittadini aventi diritto potranno fare richiesta di rilascio del pass direttamente presso il comando di polizia locale. I posti saranno gratuiti e per ogni nucleo familiare sarà autorizzato un solo veicolo. Le aree di pertinenza saranno due in centro storico e una sul lungomare, individuata per vie. Il centro storico sarà diviso in due aree. Residenti a nord di corso Vittorio Emanuele e residenti a sud di corso Vittorio Emanuele. Chi risiede direttamente su corso Vittorio Emanuele sarà individuato sulla base dei numeri civici (nord o sud). Gli stalli saranno individuati nelle due aree e chiunque risieda nell'area potrà parcheggiare su tutti gli stalli contrassegnati al suo interno. Tutte le informazioni saranno reperibili presso il comando di polizia locale da mercoledì 14 ottobre.