Quotidiano di Gela

Cenere vulcanica dall’Etna, attività di volo sospese all’aeroporto di Catania fino alle 14.30

Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle ore 14:30 locali di oggi 15 settembre

A cura di Redazione Redazione
15 settembre 2026 12:30
Cenere vulcanica dall’Etna, attività di volo sospese all’aeroporto di Catania fino alle 14.30 -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3. Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle ore 14:30 locali di oggi 15 settembre. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 15 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela