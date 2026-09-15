Cenere vulcanica dall’Etna, attività di volo sospese all’aeroporto di Catania fino alle 14.30

Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle ore 14:30 locali di oggi 15 settembre

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3. Prosegue pertanto la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle ore 14:30 locali di oggi 15 settembre. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).