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Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani

CATANIA (ITALPRESS) - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l'attuale direzione dei venti prevalenti, è stata di...

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2026 15:30
Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani -
Italia
Italpress
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CATANIA (ITALPRESS) - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l'attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12:00 ore locali di domani domenica 27 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

- foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 26 settembre 2026

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