Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani
CATANIA (ITALPRESS) - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l'attuale direzione dei venti prevalenti, è stata di...
CATANIA (ITALPRESS) - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l'attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12:00 ore locali di domani domenica 27 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
- foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cenere-lavica-delletna-stop-voli-allaeroporto-di-catania-fino-alle-12-di-domani/
Verificato il: 26 settembre 2026