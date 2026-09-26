Cenere lavica dell’Etna, a Catania voli in arrivo sospesi sino alle ore 16

CATANIA (ITALPRESS) - Nuova emissione di cenere sull'Etna. La nube vulcanica ha raggiunto un'altezza stimata in 4 chilometri, spostandosi verso sud in direzione dell'aeroporto. E' quanto rileva il bol...

CATANIA (ITALPRESS) - Nuova emissione di cenere sull'Etna. La nube vulcanica ha raggiunto un'altezza stimata in 4 chilometri, spostandosi verso sud in direzione dell'aeroporto. E' quanto rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'Ingv, che certifica un livello di allerta rosso. Il fenomeno viene osservato tramite le telecamere di sorveglianza.

E la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo fino alle 16:00 di oggi. Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

- foto IPA Agency -

(ITALPRESS).