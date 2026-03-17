Cene di San Giuseppe, ritorna la tradizione: ecco quelle allestite, "raccolta anche per il Libano in guerra"

Le suggestive Cene di San Giuseppe, espressione di solidarietà e spiritualità che si tramandano da generazioni

Gela. La città si prepara a celebrare con grande devozione la tradizionale festa di San Giuseppe, un evento che unisce fede, carità, tradizione e folklore. La chiesa di Sant’Agostino, dov’è venerato l’antico simulacro del Patriarca, ha organizzato il consueto programma religioso e, insieme alle famiglie, alle scuole e alle associazioni, le suggestive Cene di San Giuseppe, espressione di solidarietà e spiritualità che si tramandano da generazioni.

Programma religioso nella Chiesa di Sant’Agostino

Mercoledì, 18 marzo 2026

Ore 12.00 – Apertura e benedizione della “Cena di San Giuseppe” presso il salone di Sant’Agostino

Ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica

Ore 20.00 – Messa dei Papà

Le Chiese e le Cene rimarranno aperte fino alle ore 01.00

Giovedì, 19 marzo 2026

Ore 08.30 – Celebrazione Eucaristica in memoria di tutti i papà defunti

Ore 10.30 – Messa dei Patriarchi

Ore 12.00 – Sacra rappresentazione della Sacra Famiglia

Ore 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta da P. Charbel El Khoury, Monaco libanese maronita. A conclusione, distribuzione del pane benedetto di San Giuseppe

Elenco in Città delle Cene di San Giuseppe

Lasagna Rosaria, Via Butera, 42

Fam. Attardi - Faraci - Aquinato , Via Tripisciano, 1

Tuccio Simon e Gaetano, Via Amendola, 302

Fam. Pellegrino e Camoscio, Via Rodi,1

Licata Crocifissa, Via Settefarine, 109

Piscopo Carmelo e Giuseppe, Via Castore, Ed. 2

Caruso Salvatrice, Via Juvara, 41

Gueli Anna, Via G. Miller, 33

Messina Melinda, Via Urbino, 2

Fam. Latone – Arena, Via Giuseppe Armellini,18

Di Caro Antonella e Emanuela, Via Anguilla, 7

Tuccio Katia, Via Nicolo’ Piccinini, 20

Parrocchia Santa Lucia

Parrocchia San Sebastiano

Parrocchia San Rocco

Parrocchia San Giacomo

Parrocchia Chiesa Madre

Parrocchia San Domenico Savio

Oratorio Pubblico S. Antonio, Manfria

Ist. Comprensivo S. Francesco plesso “Capuana”, Via Palazzi, 148

Ist. Comprensivo S. Francesco plesso “Giudici” - Via Niscemi, 26

Ist. Comprensivo Romagnoli – Solito plesso “A. Aldisio” - Via Feace

Scuola Infanzia, Ancelle Missionarie Cristo Re, Via Morselli, 67

Ass. Gela Famiglia ODV, Casa del Volontariato, Via Ossidiana,27

RSA Caposaprano, Via Francia, 4

Piccola Casa della Misericordia - Chiesa Sant’Agostino

“Alla fine del percorso biblico dei 7 mercoledì di San Giuseppe – afferma don Pasqualino di Dio, rettore della Chiesa di Sant’Agostino - che ha visto la partecipazione di tutto coloro che stanno preparando le Cene, quale ringraziamento per le diverse grazie ricevute da San Giuseppe, finalmente, le famiglie, le comunità e le scuole sono pronte a vivere questo momento di grazia, una delle tradizioni più belle della Città che non è legata soltanto alla venerazione di un simulacro ma viene vissuto come un atto di attenzione e generosità verso i più bisognosi. Quest’anno a Sant’Agostino, oltre ad allestire la Cena, presso il salone, per i poveri della nostra Piccola Casa della Misericordia con alimenti che saranno distribuiti alle centinaia di famiglie che mensilmente assistiamo, vogliamo volgere una speciale attenzione ai fratelli martoriati dalla guerra in Libano; sono stato un mese fa in questa terra e ho potuto costatare la grande devastazione che il conflitto, ora ancora più acceso, sta compiendo. Chiediamo, urgentemente, a tutti di aiutare questi fratelli donando qualunque farmaco non scaduto, che consegneremo direttamente la sera del 19 marzo a P. Charbel dell’Associazione “Acqua del Tempio” di Byblos – Libano