Cene di San Giuseppe, ritorna la tradizione: ecco quelle allestite, "raccolta anche per il Libano in guerra"
Le suggestive Cene di San Giuseppe, espressione di solidarietà e spiritualità che si tramandano da generazioni
Gela. La città si prepara a celebrare con grande devozione la tradizionale festa di San Giuseppe, un evento che unisce fede, carità, tradizione e folklore. La chiesa di Sant’Agostino, dov’è venerato l’antico simulacro del Patriarca, ha organizzato il consueto programma religioso e, insieme alle famiglie, alle scuole e alle associazioni, le suggestive Cene di San Giuseppe, espressione di solidarietà e spiritualità che si tramandano da generazioni.
Programma religioso nella Chiesa di Sant’Agostino
Mercoledì, 18 marzo 2026
Ore 12.00 – Apertura e benedizione della “Cena di San Giuseppe” presso il salone di Sant’Agostino
Ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica
Ore 20.00 – Messa dei Papà
Le Chiese e le Cene rimarranno aperte fino alle ore 01.00
Giovedì, 19 marzo 2026
Ore 08.30 – Celebrazione Eucaristica in memoria di tutti i papà defunti
Ore 10.30 – Messa dei Patriarchi
Ore 12.00 – Sacra rappresentazione della Sacra Famiglia
Ore 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta da P. Charbel El Khoury, Monaco libanese maronita. A conclusione, distribuzione del pane benedetto di San Giuseppe
Elenco in Città delle Cene di San Giuseppe
Lasagna Rosaria, Via Butera, 42
Fam. Attardi - Faraci - Aquinato , Via Tripisciano, 1
Tuccio Simon e Gaetano, Via Amendola, 302
Fam. Pellegrino e Camoscio, Via Rodi,1
Licata Crocifissa, Via Settefarine, 109
Piscopo Carmelo e Giuseppe, Via Castore, Ed. 2
Caruso Salvatrice, Via Juvara, 41
Gueli Anna, Via G. Miller, 33
Messina Melinda, Via Urbino, 2
Fam. Latone – Arena, Via Giuseppe Armellini,18
Di Caro Antonella e Emanuela, Via Anguilla, 7
Tuccio Katia, Via Nicolo’ Piccinini, 20
Parrocchia Santa Lucia
Parrocchia San Sebastiano
Parrocchia San Rocco
Parrocchia San Giacomo
Parrocchia Chiesa Madre
Parrocchia San Domenico Savio
Oratorio Pubblico S. Antonio, Manfria
Ist. Comprensivo S. Francesco plesso “Capuana”, Via Palazzi, 148
Ist. Comprensivo S. Francesco plesso “Giudici” - Via Niscemi, 26
Ist. Comprensivo Romagnoli – Solito plesso “A. Aldisio” - Via Feace
Scuola Infanzia, Ancelle Missionarie Cristo Re, Via Morselli, 67
Ass. Gela Famiglia ODV, Casa del Volontariato, Via Ossidiana,27
RSA Caposaprano, Via Francia, 4
Piccola Casa della Misericordia - Chiesa Sant’Agostino
“Alla fine del percorso biblico dei 7 mercoledì di San Giuseppe – afferma don Pasqualino di Dio, rettore della Chiesa di Sant’Agostino - che ha visto la partecipazione di tutto coloro che stanno preparando le Cene, quale ringraziamento per le diverse grazie ricevute da San Giuseppe, finalmente, le famiglie, le comunità e le scuole sono pronte a vivere questo momento di grazia, una delle tradizioni più belle della Città che non è legata soltanto alla venerazione di un simulacro ma viene vissuto come un atto di attenzione e generosità verso i più bisognosi. Quest’anno a Sant’Agostino, oltre ad allestire la Cena, presso il salone, per i poveri della nostra Piccola Casa della Misericordia con alimenti che saranno distribuiti alle centinaia di famiglie che mensilmente assistiamo, vogliamo volgere una speciale attenzione ai fratelli martoriati dalla guerra in Libano; sono stato un mese fa in questa terra e ho potuto costatare la grande devastazione che il conflitto, ora ancora più acceso, sta compiendo. Chiediamo, urgentemente, a tutti di aiutare questi fratelli donando qualunque farmaco non scaduto, che consegneremo direttamente la sera del 19 marzo a P. Charbel dell’Associazione “Acqua del Tempio” di Byblos – Libano