Commemorazione
Celebrazione defunti, cimiteri aperti con orario continuato
Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità
A cura di Redazione
29 ottobre 2026 18:09
Gela. In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, i due cimiteri, Monumentale di corso Salvatore Aldisio e Farello, saranno aperti con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nelle giornate di: sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre.
La decisione è stata assunta dal sindaco Terenziano Di Stefano per consentire ai cittadini di visitare i propri cari con maggiori possibilità di accesso e una più ampia disponibilità di orario. Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità.