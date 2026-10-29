Commemorazione Celebrazione defunti, cimiteri aperti con orario continuato

Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità

Gela. In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, i due cimiteri, Monumentale di corso Salvatore Aldisio e Farello, saranno aperti con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nelle giornate di: sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre.

La decisione è stata assunta dal sindaco Terenziano Di Stefano per consentire ai cittadini di visitare i propri cari con maggiori possibilità di accesso e una più ampia disponibilità di orario. Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità.