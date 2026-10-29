Quotidiano di Gela
Commemorazione

Celebrazione defunti, cimiteri aperti con orario continuato

Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2026 18:09
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Celebrazione defunti, cimiteri aperti con orario continuato - Una delle aree del cimitero Farello
Una delle aree del cimitero Farello
Gela
Attualità
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Gela. In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, i due cimiteri, Monumentale di corso Salvatore Aldisio e Farello, saranno aperti con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nelle giornate di: sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre.
La decisione è stata assunta dal sindaco Terenziano Di Stefano per consentire ai cittadini di visitare i propri cari con maggiori possibilità di accesso e una più ampia disponibilità di orario. Un provvedimento pensato per agevolare le famiglie in giornate particolarmente sentite dalla comunità.

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