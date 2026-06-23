Quotidiano di Gela

Cede il controsoffitto nella postazione del 118 in ospedale

I calcinacci sono finiti a terra, fortunatamente senza colpire gli operatori

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2026 11:40
Cede il controsoffitto nella postazione del 118 in ospedale -
Gela
Attualità
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Gela. La sede attuale, in ospedale, è tutt'altro che adatta, come hanno più volte segnalato gli operatori del 118. Nelle scorse ore, il cedimento di una parte del controsoffitto ha causato disagi. I calcinacci sono finiti a terra, fortunatamente senza colpire gli operatori. Il trasferimento nella nuova struttura, concessa dal Comune, non è ancora avvenuta ed è trascorso ormai un anno senza che si sia provveduto. Di recente, Nas e ispettorato del lavoro hanno effettuato accertamenti nella postazione attuale.

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