Cede il controsoffitto nella postazione del 118 in ospedale

I calcinacci sono finiti a terra, fortunatamente senza colpire gli operatori

Gela. La sede attuale, in ospedale, è tutt'altro che adatta, come hanno più volte segnalato gli operatori del 118. Nelle scorse ore, il cedimento di una parte del controsoffitto ha causato disagi. I calcinacci sono finiti a terra, fortunatamente senza colpire gli operatori. Il trasferimento nella nuova struttura, concessa dal Comune, non è ancora avvenuta ed è trascorso ormai un anno senza che si sia provveduto. Di recente, Nas e ispettorato del lavoro hanno effettuato accertamenti nella postazione attuale.