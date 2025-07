Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali, vince il sudafricano Coetze

SINGAPORE (ITALPRESS) - Thomas Ceccon medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51"90 il tempo del campione olimpico in carica proprio nei 100 dorso, che termina dietro di 5...

SINGAPORE (ITALPRESS) - Thomas Ceccon medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51"90 il tempo del campione olimpico in carica proprio nei 100 dorso, che termina dietro di 5 centesimi al sudafricano Pieter Coetze (51"85). Bronzo al francese Yohann Ndoye-Brouard con il tempo di 51"92. "Sono passato troppo lento ai primi 50 metri. Coetze è andato molto forte, Venivo qua per vincere e non ho vinto. Va bene comunque perchè erano tre anni che non scendevo sotto i 52 secondi e nel complesso il tempo è stato buono. Avevo deciso come fare la mia gara, ma non è bastato", le parole dell'azzurro ai microfoni di Rai Sport.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).