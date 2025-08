"C'è ancora chi non vuole bene alla nostra città", Pollicino ha ripulito un tratto di spiaggia

Ultraottantenne, si è organizzato con sacchi e con tutto il necessario

Gela. Ha voluto dare un segnale, da normale cittadino. Rocco Pollicino, che per decenni ha portato avanti una delle più conosciute cartolerie in città, questa mattina ha raccolto plastica e resti vari, lungo un tratto di spiaggia, nei pressi dell'area dell'ex lido Eden, ormai demolito per far spazio alla riqualificazione del lungomare. Ultraottantenne, si è organizzato con sacchi e con tutto il necessario. Ha ripulito il tratto di spiaggia, anche per lanciare un messaggio in direzione di “quelli che non vogliono bene alla nostra città”.

In foto Rocco Pollicino