Cavallo, "viale Mediterraneo con le barriere è inaccessibile a disabili e non solo"

11 novembre 2025 19:06
Gela. Viale Mediterraneo chiuso al transito degli scooter, con gli interventi da poco attivati dall'assessore Simone Morgana, rappresenta però un ostacolo ulteriore alla fruibilità della zona, anzitutto a nocumento di disabili ma pure di chi ha difficoltà a deambulare e "di mamme con i passeggini". A segnalarlo è il consigliere comunale FdI Sara Cavallo. “Dopo le numerose segnalazioni e i video che documentavano la presenza di ragazzi in moto che sfrecciavano ad alta velocità lungo il belvedere, l’assessore ha deciso di intervenire installando nuove barriere e catene per limitare l’accesso dei mezzi. Un intervento che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto migliorare la sicurezza di una delle aree più suggestive e frequentate della città, ma che di fatto ha creato un nuovo problema: oggi il belvedere non è più accessibile ai disabili, alle mamme con passeggini e a chiunque abbia difficoltà motorie”, dice Cavallo. “Comprendiamo e condividiamo la necessità di garantire sicurezza e decoro, ma è inaccettabile che per risolvere un problema se ne crei uno ancora più grave. Le nuove barriere impediscono di fatto a una parte della cittadinanza di usufruire di un luogo simbolo. È una scelta miope e poco rispettosa dei principi di inclusione e accessibilità che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa”, aggiunge. Ritiene inoltre che prima di tutto sarebbe stato necessario un confronto con la città. “Serve un’amministrazione che ascolti e che sappia pianificare interventi equilibrati. Bastava una soluzione più idonea, come dissuasori mobili, telecamere o controlli mirati, per garantire sicurezza senza penalizzare nessuno. Il belvedere è di tutti, non di pochi. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso dalla propria città”, conclude.

