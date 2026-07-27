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Catanzaro, scoperte due piantagioni di Canapa Indiana lungo il fiume Corace

CATANZARO (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, hanno individuato due vaste piantagioni di canapa india...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2026 09:53
Catanzaro, scoperte due piantagioni di Canapa Indiana lungo il fiume Corace -
Italia
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CATANZARO (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, hanno individuato due vaste piantagioni di canapa indiana lungo il fiume Corace.

L'operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo di Catanzaro, ha portato al sequestro di oltre 160 piante in ottimo stato di maturazione e pronte per la raccolta. Le coltivazioni erano state occultate tra la fitta vegetazione e realizzate "a macchia di leopardo" su piccoli terrazzamenti vicini tra loro, serviti da ingegnosi sistemi di irrigazione.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, che coordina le indagini per risalire ai responsabili, le piante sono state estirpate e distrutte sul posto. Una volta essiccata e spacciata al dettaglio, la marijuana avrebbe fruttato circa 200 mila euro.

- Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 27 luglio 2026

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