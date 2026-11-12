Catania, truffa sui fondi per la formazione: sequestro da 1,6 milioni

L'indagine, condotta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza, ha fatto luce su una presunta truffa aggravata legata all'indebito percepimento di risorse del "Fondo Nuove Competenze"

CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo per complessivi 1,6 milioni di euro, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura Distrettuale etnea, nei confronti di 11 persone e 9 società. Contestualmente è stato disposto un sequestro per circa 1,4 milioni nei confronti di 8 di queste aziende a titolo di responsabilità amministrativa degli Enti.

L’indagine, condotta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza, ha fatto luce su una presunta truffa aggravata legata all’indebito percepimento di risorse del “Fondo Nuove Competenze”, strumento finanziario volto a ristorare le imprese per il costo delle ore di lavoro dei dipendenti impegnati in corsi di formazione. Secondo gli investigatori, i corsi destinati a circa 475 dipendenti sarebbero stati solo formalmente dichiarati ma mai realmente erogati, permettendo così alle aziende di incassare i contributi a fondo perduto senza rinunciare alle ore lavorative del personale. Per sette delle imprese è stata inoltre contestata la mancata adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).