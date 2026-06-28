Catania, nel furgone una tonnellata di prodotti pirotecnici illegali: denunciato un 36enne
L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente
CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha sequestrato una tonnellata di materiale pirotecnico stipato in un furgone e trasportato senza le necessarie condizioni di sicurezza. Ad intercettare il carico sono stati i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. In particolare, gli agenti della squadra volanti e del nucleo artificieri hanno individuato il furgone, preso a noleggio da un 36enne originario di Siracusa, in transito sulla tangenziale di Catania, nei pressi dell’uscita Paesi Etnei. I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente per effettuare un controllo e una perquisizione del veicolo.
All’interno sono stati trovati 240 prodotti pirotecnici, trasportati senza alcuna precauzione, compromettendo, così, l’incolumità e la sicurezza non soltanto del guidatore, ma anche degli altri utenti della strada. Il 36enne non aveva alcuna documentazione in grado di attestare il regolare acquisto del materiale esplodente e non ha saputo fornire ai poliziotti indicazioni utili a ricostruire la catena legale di approvvigionamento, maneggio e detenzione dei fuochi pirotecnici. Quanto rinvenuto è stato messo in sicurezza dagli agenti del nucleo artificieri ed affidato ad una ditta specializzata che si occuperà del deposito in sicurezza, in attesa della successiva distruzione. L’uomo, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 28 giugno 2026