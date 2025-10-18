Castellana nel direttivo regionale della Global Sumud Flotilla: "Attenzione rimanga alta"

È stato scelto per entrare a fare parte della struttura regionale

Gela. L'avvocato Francesco Castellana, consigliere comunale M5s, entra a far parte del direttivo regionale della Global Sumud Flotilla, l'entità che in questi mesi ha coordinato le missioni di aiuto dirette a Gaza, in Palestina. Si occuperà di 120 attivisti siciliani e di 70 coordinamenti cittadini, in tante città della Regione. "Sono onorato di lavorare nel coordinamento regionale della Global Sumud Flotilla, che da oggi avrà un nuovo obiettivo e cioè quello di informare, divulgare e formare nuovi attivisti, partendo dalla storia del conflitto israelo-palestinese e della politica e geopolitica nel Medio Oriente. Torneremo nelle piazze e terremo alta l'attenzione sulla Striscia di Gaza e sugli aiuti umanitari in favore dei palestinesi. Abbiamo ascoltato il grido delle piazze e di migliaia di cittadini che hanno riempito le agorà siciliane. Le istanze siciliane e le richieste dei siciliani gridano alla tutela dei diritti fondamentali: libertà, giustizia, sanità, equa distribuzione della ricchezza. Lavoreremo con i siciliani e per i siciliani e ciò per garantire la libertà degli esseri umani, la fratellanza e la solidarietà. Lavoreremo contro il riarmo e l'utilizzo delle risorse pubbliche per finanziare le guerre. Lavoreremo per incrementare e garantire i servizi essenziali dei siciliani, per garantire la libera esistenza dei siciliani", dice Castellana.

In foto l'avvocato Francesco Castellana