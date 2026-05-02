Castellana, "centrodestra su eventi? Sperperano in Regione e fanno la morale"

M5s sostiene la linea dell'amministrazione

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, in particolar modo il gruppo M5s, a differenza di un'opposizione di centrodestra che ha detto decisamente no alla destinazione delle compensazioni per gli eventi estivi, si pone invece sulla stessa scia del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione. "Partiti che hanno rinvii a giudizio per spese pazze, gioielli, peculato e corruzione, in Regione e non solo, non possono, in città, fare la morale politica. Leggo interventi da parte di esponenti politici di centrodestra che prima dovrebbero chiedere scusa alla Sicilia per come i loro referenti hanno sperperato i soldi pubblici e per questo si trovano rinviati a giudizio e oggi pensano di fare la morale a noi o comunque a questa amministrazione. Detto questo corre l’obbligo di precisare che l’accordo siglato nel 2018 tra Comune, Eni e Regione prevedeva 4 milioni, dei 32 delle compensazioni, per la valorizzazione e il rilancio del territorio. Inoltre, nel 2023, sempre gli esponenti che oggi criticano erano presenti in consiglio comunale, quando fu sottoscritto un accordo per un solo anno di 800 mila euro per le manifestazioni dello sbarco alleato, somme poi non spese", dice il capogruppo M5s Francesco Castellana. Secondo i pentastellati, la scelta dell'amministrazione è in linea con il protocollo d'intesa. "Ecco noi siamo partiti da queste somme accantonate e abbiamo fatto aggiungere 400 mila euro ma spalmandoli in tre anni. Con queste risorse faremo accoglienza e intrattenimento per offrire una nuova Gela con stampe di depliant della città, eventi sportivi, culturali e religiosi . Cose che necessitano per mantenere viva questa città e i nostri cittadini. Infine, qualcuno rappresenta l’esigenza di spendere le somme per buche e verde pubblico, corretto come richiesta, ma quelle somme sono già vincolate da un accordo del 2018 e per sistemare le buche ed il verde i soldi ci sono", conclude Castellana.