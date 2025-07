Castellana: "Centrodestra interessato ai numeri e non alla salute, da sette anni impongono tagli"

L'esponente M5s, pur non rinnegando il tentativo di saldare le richieste da destinare alla Regione, punta comunque sulle responsabilità politiche

Gela. La linea della condivisione strategica, nel tentativo di evitare la riduzione dei posti letto per l'ospedale “Vittorio Emanuele”, può essere la via maestra, in questa fase, ma senza dimenticare le appartenenze politiche. L'intervento di ieri mattina del parlamentare Ars Nuccio Di Paola, in aula consiliare, ha indispettito, non poco, l'opposizione di centrodestra ma pare trovare consensi tra le file della maggioranza (con civici e dem che seguono questa scia). I grillini, attraverso il capogruppo Francesco Castellana, non si tirano indietro. “Bene ha fatto l'onorevole Di Paola – spiega il consigliere M5s - a richiamare le storture di questa rete ospedaliera, che dà posti letto ai Comuni amministrati dalle forze del governo Schifani e depotenzia città come Gela che hanno governi locali di colore differente”. Secondo Castellana, l'approccio del centrodestra continua a essere “fin troppo aziendalistico”. “Non si possono invocare i numeri quando c'è in ballo il diritto alla salute di intere comunità, peraltro già sufficientemente danneggiate – continua – questo è preoccupante. Il centrodestra e il governo Schifani guardano ad aspetti che nulla hanno a che vedere con la salute”. Infine, l'esponente M5s, pur non rinnegando il tentativo di saldare le richieste da destinare alla Regione, punta comunque sulle responsabilità politiche. “Non capisco come faccia il centrodestra a denunciare un presunto populismo su questi temi – conclude – è giusto che ogni forza politica dia il proprio contributo per la città ma non dimentichiamo che da circa sette anni è proprio il centrodestra che governa la Regione e definisce le scelte in materia di sanità. Purtroppo, in città continuano a volere tagli e poco altro”.