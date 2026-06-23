Caso rifiuti, affondo maggioranza "chiediamo danni": Pellegrino, "senza casacche, chi sbaglia paghi"

Il caso Timpazzo in aula

Gela. Il caso Timpazzo arriva in consiglio comunale. Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, il civico Davide Sincero ha posto la questione. "Tutti dobbiamo prendere posizione - ha spiegato il consigliere - non vogliamo una terra dei fuochi per imtressi politici. Il sindaco ha dimostrato libertà, spiegando che il Comune sarà parte civile". Molto sentito l'intervento del consigliere di centrodestra Gabriele Pellegrino. "Non mi interessano le casacche politiche, nessun bavaglio - ha detto - se qualche esponente di centrodestra regionale ha sbagliato danneggiando l'ambiente è il nostro territorio, già segnato profondamente, sarò il primo a sostenere l'amministrazione". Il consigliere "PeR" Paolo Cafa' ha citato direttamente il presidente della Regione Renato Schifani. "Bisogna accelerare il processo per una gara pubblica - ha continuato - non è più possibile mantenerlo nella gestione di Impianti Srr. Ho condiviso la richiesta del sindaco volta alle dimissioni del manager, già dopo le prime notizie. Giusta la costituzione di parte civile, già annunciata dal sindaco". Per il civico Faraci, "la preoccupazione è che la vasca di Timpazzo possa essere bloccata. Sarebbe un'emergenza per tutti i Comuni. Serve affrontare il tema in un monotematico. Dobbiamo chiedere i danni". Il dem Gaetano Orlando ha ricordato l'interrogazione presentata in parlamento dal deputato nazionale Anthony Barbagallo. "Continueremo a monitorare questa vicenda", ha continuato l'esponente del Pd. Il consigliere Mpa Lucia Lupo ha ricordato la scelta del partito di due anni fa, "non ci schierammo con quel centrodestra". Il sindaco Terenziano Di Stefano, nel suo intervento, ha elencato gli ultimi accadimenti. "Abbiamo dimostrato che il nostro comune può stare nel cda Srr - è intervenuto - domani il commissario Valenza avrà un incontro con il gip per capire se il manager di Impianti sia già revocata con la misura applicata oppure se sia solo sospesa e quindi servirà un atto del cda". Il consigliere FdI Sara Cavallo ha rilanciato il dibattito interno al centrodestra. "Si specula su una vicenda grave - ha detto - e dispiace che l'Mpa disconosca il ruolo nel governo regionale". "Nessuna speculazione - ha ribattuto il civico Giovanni Giudice - qui parliamo di un danno grave".