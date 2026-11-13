Tensione sempre più alta Caso Asp, dem accusano: "Attacco politico a Orlando, Ficarra si dimetta"

Una delegazione di parlamentari nazionali e regionali del partito condurrà un'ispezione nel nosocomio locale

Gela. La sortita, dal sapore politico, del management Asp, è servita a puntare il dito sul responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, Gaetano Orlando, indicato come non in grado di gestire l'organizzazione interna della struttura, segnata dall'assenza di personale medico a sufficienza. La maggioranza consiliare del sindaco Terenziano Di Stefano sostiene Orlando +capogruppo consiliare del Pd) e i dem sono ancora più netti. "L’attacco dell’Asp al dottor Orlando appare incomprensibile e inopportuno. Le condizioni del pronto soccorso e, più in generale, dell’intero ospedale sono sotto gli occhi di tutti: una struttura che negli ultimi anni ha perso servizi e capacità di risposta, fino a mostrare criticità sempre più gravi.

Ci chiediamo se le parole rivolte al dottor Orlando abbiano una matrice politica. In ogni caso, riteniamo che non siano all’altezza della serietà e del rispetto che la situazione richiede, né del lavoro svolto quotidianamente da chi opera in condizioni di evidente precarietà", fanno sapere i dirigenti del partito. Una delegazione di parlamentari nazionali e regionali del partito condurrà un'ispezione nel nosocomio locale. I dem si rivolgono direttamente al manager Asp Salvatore Ficarra. "Chiederemo a una delegazione di parlamentari nazionali e regionali di promuovere un’ispezione approfondita sulla situazione dell’ospedale. Rinnoviamo inoltre la richiesta di dimissioni immediate del direttore generale Ficarra e dell’intera direzione generale: il presidio di Gela ha compiuto, negli ultimi anni, passi indietro oggettivi. È arrivato il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà al dottor Orlando e a tutte le operatrici e a tutti gli operatori del pronto soccorso, costretti a lavorare in condizioni di precarietà che non possono più essere considerate accettabili. La questione approda ora nelle sedi istituzionali regionali e nazionali. La misura è colma", concludono.