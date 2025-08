Casartigiani dice no al miraggio dei bandi “facili”

L’associazione mette in guardia le imprese artigiane: “No a facili promesse e anticipi inutili”

Gela. Si ripete, purtroppo, anche nella nostra provincia una pratica tanto discutibile quanto pericolosa: numerosi imprenditori artigiani vengono costantemente bombardati da offerte allettanti riguardo bandi di finanziamento apparentemente semplici da ottenere, con la promessa di una gestione “chiavi in mano” della pratica. Tuttavia, dietro queste iniziative spesso si cela poco più di un miraggio.

Casartigiani del Golfo di Gela, prende posizione con fermezza contro questa deriva. “Non conoscendo a fondo la specificità di ogni impresa – spiega Ruvio – è controproducente creare aspettative infondate. Queste promesse rischiano di trasformarsi in delusioni, se non in vere e proprie trappole, fatte solo per raccogliere facili adesioni o, peggio ancora, anticipi in denaro”.

Il presidente Ruvio invita alla prudenza e propone un approccio più trasparente e tutelante per le imprese: “Se si dovessero rivolgere a me – continua – io darei anche la mia disponibilità per delle consulenze gratuite , senza firmare alcuna adesione preventiva e, soprattutto, senza versare nemmeno un euro in anticipo. Al massimo mi impegnerei a saldare il compenso solo a finanziamento ottenuto. Ma dubito che accetterebbero una proposta del genere”.

Nello spirito che da sempre guida l’associazione – ovvero quello di essere “tra e per gli artigiani” – Casartigiani del Golfo di Gela rinnova la propria disponibilità a supportare concretamente gli imprenditori locali. Senza alcun impegno economico, infatti, Casartigiani offre tutte le informazioni necessarie sui bandi e le opportunità disponibili, semplicemente dietro richiesta. È sufficiente fornire un indirizzo e-mail per ricevere gratuitamente consulenza e documentazione. Un messaggio chiaro e diretto, quello dell’associazione, per difendere il lavoro e la dignità degli artigiani, troppo spesso vittime di promesse illusorie.

In foto Antonio Ruvio