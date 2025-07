Casa Grazia a Scoglitti ad "Approdi-Un mare di Storie" in omaggio ad Agrigento Capitale della Cultura 2025

Appuntamento giovedì 19 giugno da Kaldo, terrazza sul mare, per una experience multisensoriale.

Gela. Casa Grazia, "approda" a Scoglitti per la quarta tappa delle cene on the road di "Approdi- Un mare di Storie", in omaggio ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, nel segno della grecità. La rassegna, promossa ed organizzata da Casa Grazia, azienda bio vinicola ed olearia della famiglia Brunetti che affonda le sue radici nella Riserva Naturale Lago di Biviere, a Gela, il più grande lago salato costiero della Sicilia, dà appuntamento giovedì 19 giugno alle 20,00 da Kaldo, lounge bar- bistrò, sul Molo Levante. Un'experience multisensiorale dove la freschezza e la sapidità dei vini di Casa Grazia incontrano i profumi ed i sapori caldi ed intensi della cucina dello chef Pietro Privitera. Si "nutrono" delle suggestioni di un luogo magico dove godere di tramonti mozzafiato, del fascino evergreen di paesaggi, di storie e di prospettive che schiudono, a tavola, inediti orizzonti di viaggio. Dal mare di Trapani all'entroterra dell'Isola, il mood di Kaldo è la ricerca delle eccellenze della materie prime da esaltare con l'intensità delle spezie d'Oriente. Il via alla serata, con i calici di gioia delle bollicine di Euphorya, spumante rosè Frappato brut in abbinamento al crostino di pane con pomodoro e bottarga di tonno di Trapani. Continua con "Lago damare", vino bianco frizzante nato dalla felice unione tra l’intensità delle uve Moscato, l’eleganza e la freschezza del Grillo e l’inconfondibile aromaticità del Traminer, in pairing con le tartare di polpo esotico. Le note floreali ed agrumate dello "Zahara Riserva Grillo" avvolgono le mezze maniche al pesto di limone e tartare al gambero rosso. Il viaggio procede con il “Laetitya”, Frappato, dal colore rosso rubino brillante che, con eleganza, enfatizza al palato la raffinatezza del cuberoll di tonno rosso al sesamo nero. E' un fresco omaggio all'estate 2025, l'abbinamento tra l' aromaticità dell'uva Moscato di Adorè, il suo colore luminoso e la delicatezza della mousse all'arancia con cuore al mango. Giunta alla terza generazione con i figli Emilio, Miryam e Martina, a "raccontare" l'anima dei vini di Casa Grazia sarà Martina, sommelier e hospitality manager. (Info e prenotazioni 379 2066496)