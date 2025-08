Casa Francescana, sabato a Manfria padre Giovanni Salonia per "Una vocazione imperfetta"

Si inizierà con la tre giorni dedicata alla Festa di S.Chiara, prevista per l'11 agosto

Gela. Nel trentennale della sua fondazione, la Casa Francescana Sant'Antonio da Padova presenta per i fedeli e i residenti della frazione balneare di Manfria un ricco programma, fra fede e cultura. Si inizierà con la tre giorni dedicata alla Festa di S.Chiara, prevista per l'11 agosto e poi il 29 agosto verrà conferito il premio "Laudato si mi Signore", giunto alla sesta edizione. Il 31 agosto, si concluderà con la presenza del vescovo. Un primo importante appuntamento si avrà sabato 9 agosto, alle ore 18, con la presenza di padre Giovanni Salonia, già Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, psicoterapeuta di fama nazionale, saggista e commentatore Rai. Padre Giovanni presenterà il libro "Una vocazione imperfetta" dello scrittore regista Gianni Virgadaula. Alle ore 19, la santa messa che aprirà i festeggiamenti per Santa Chiara. Gli eventi del trentesimo della Casa sono patrocinati dal Comune di Gela. A renderlo noto è l'avvocato Carolina Macrì, delegato alle attività culturali e ai rapporti istituzionali del comitato promotore.