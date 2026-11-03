Solidarietà Casa del volontariato: donare abiti non significa liberarsi dai rifiuti

Sacchi di vestiti e giocattoli abbandonati davanti alla sede, spesso fuori dagli orari di apertura e con materiale inutilizzabile.

Gela - Donare un abito a chi ne ha bisogno, ma farlo nel rispetto della dignità di chi lo riceve. È l'appello lanciato dalla Casa del volontariato di Gela, che da vent'anni, nella sede di via Ossidiana, raccoglie indumenti e articoli per la prima infanzia destinati alle famiglie in difficoltà. Un'attività che deve fare i conti con l'abbandono indiscriminato di indumenti e giocattoli davanti alla sede dell’associazione. Molti interpretano la donazione come un modo per svuotare gli armadi di ciò che non serve più.

Capita infatti che davanti alla struttura vengano abbandonati sacchi di vestiti e giocattoli, anche al di fuori degli orari di apertura che spesso non possono essere riutilizzati perché in cattive condizioni: capi bucati, macchiati o logori.

Non è la prima volta che la Casa del volontariato richiama l'attenzione su questo problema. Già due anni fa, attraverso la nostra emittente, il presidente Gero Bongiorno aveva lanciato un appello alla cittadinanza, invitando a rispettare le regole della raccolta.

Sono tre le associazioni della Casa del volontariato che si occupano della raccolta e della distribuzione: Gela Famiglia, Un Balocco per Amico e Una Formica Operosa.

Per effettuare le donazioni è necessario rispettare gli orari indicati all'ingresso della struttura e consegnare il materiale direttamente agli operatori. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la Casa del volontariato attraverso la sua pagina Facebook.

Donare un abito non è liberarsi di un rifiuto. È un gesto di solidarietà che, per essere davvero tale, deve partire anche dal rispetto di chi lo riceve.