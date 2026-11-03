Quotidiano di Gela

Casa del volontariato: donare abiti non significa liberarsi dai rifiuti

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 03 novembre 2026 15:46
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03 nov 2026 • Sacchi di vestiti e giocattoli abbandonati davanti alla sede, spesso fuori dagli orari di apertura e con materiale inutilizzabile.

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