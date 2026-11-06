Sanità e disservizi Casa comunità, unico ascensore di nuovo guasto e inutilizzabile

Fin dall'esordio della struttura, realizzata con fondi Pnrr, l'ascensore ha causato disagi e disservizi

Gela. La nuova casa di comunità che mette insieme diversi servizi sanitari del territorio, in via Europa, si trova, ancora una volta, a scartamento ridotto. L'ascensore interno, l'unico presente per i pazienti anche con disabilità o non in grado di deambulare, è di nuovo guasto e del tutto inutilizzabile. Fin dall'esordio della struttura, realizzata con fondi Pnrr, l'ascensore ha causato disagi e disservizi. Pare che il responsabile del procedimento abbia dato comunicazione alla ditta che si occupa degli interventi e che lo installò, nel tentativo di ripararlo. Fino a questa mattina, però, i disagi si sono susseguiti.