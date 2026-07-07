Cartoline a Palermo per i boss scarcerati, “niente pizzo o vi denunciamo” / Video
Le cartoline adesive sono state affisse sui pali della luce e in luoghi ben visibili del quartiere
PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, nel quartiere Uditore-Passo di Rigano, stamane, sono comparse cartoline adesive contro la mafia. Riportano la scritta “Ai boss condannati per mafia e scarcerati: Bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”. Le cartoline adesive sono state affisse sui pali della luce e in luoghi ben visibili del quartiere.https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/7/c3d25e76924964db84d80066604b5b39b293bf39.mp4
– Foto xi6/Italpress –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 07 luglio 2026