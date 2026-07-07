Cartoline a Palermo per i boss scarcerati, “niente pizzo o vi denunciamo” / Video

Le cartoline adesive sono state affisse sui pali della luce e in luoghi ben visibili del quartiere

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, nel quartiere Uditore-Passo di Rigano, stamane, sono comparse cartoline adesive contro la mafia. Riportano la scritta “Ai boss condannati per mafia e scarcerati: Bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”. Le cartoline adesive sono state affisse sui pali della luce e in luoghi ben visibili del quartiere.

– Foto xi6/Italpress –

(ITALPRESS).