Caro voli, Perna (Iv): "Nulla è cambiato, solo provvedimenti tampone che non aiutano"

Gela. Ancora una volta il caro voli si abbatte sui passeggeri, soprattutto quelli più giovani. Il dirigente regionale di Italia Viva Giuseppe Perna contesta i semplici provvedimenti tempone, varati dalla Regione. "Ogni anno assistiamo allo stesso identico copione: arriva Natale, arriva Pasqua, e migliaia di siciliani vorrebbero semplicemente tornare a casa per stare con le famiglie. Solo che, puntuale come sempre, arriva anche il problema del carovoli. E, altrettanto puntuale, arriva la solita politica che si lava le mani o si sciacqua la bocca con qualche provvedimento tampone, giusto per fare scena. Decreti, annunci, conferenze stampa. Tutto tranne ciò che servirebbe davvero: affrontare il problema dalla radice. È bene allora ricordarlo ai siciliani chi sono i responsabili di questo sistema: l’assessore Aricò e il presidente Schifani, che preferiscono campare di emergenze piuttosto che mettere mano seriamente al sistema dei trasporti in Sicilia. E’ molto più comodo intervenire nei minuti di recupero, alzare le aspettative e poi sparire, piuttosto che sedersi a un tavolo tecnico con chi il settore lo conosce davvero e trovare soluzioni vere. Questa condizione di isolamento infrastrutturale non è una fatalità geografica. Non è perché siamo su un’isola. È una scelta politica. È il prodotto diretto di chi governa questa Regione e preferisce mantenere i cittadini appesi a un filo, costretti a sperare nella grazia della politica per risparmiare qualche spicciolo sul biglietto aereo con misure inutili. Lo scorso anno, il Sicilia Express, con le vendite aperte appena dodici giorni prima della partenza, era paragonabile a una barzelletta. Oggi, invece, non abbiamo ancora aggiornamenti e gli sconti e i cashback sbandierati sui giornali servono solo a riempire le pagine dei comunicati, non a risolvere il problema. E allora la domanda è semplice e diretta. Assessore Aricò, presidente Schifani: perché continuare con questo circolo vizioso? Perché non provare, per una volta, a fare quello che la politica dovrebbe fare? Sedersi, studiare il problema e risolverlo davvero. Perché qui si parla del diritto di migliaia di siciliani a potersi muovere senza essere trattati come cittadini di serie B. Tuttavia, finché in Sicilia la politica continuerà a essere solo chiacchiere e distintivo, ai cittadini non resterà che una cosa: aggrapparsi alle speranze e pagare il conto. Come sempre", dice Perna.