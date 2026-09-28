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Caro carburanti, un gruppo di agricoltori blocca la statale Palermo-Agrigento

La mobilitazione ha avuto inizio con con un sit-in di protesta nei pressi dello svincolo di Bolognetta

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 16:30
Caro carburanti, un gruppo di agricoltori blocca la statale Palermo-Agrigento -
Sicilia
Italpress
Regione
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PALERMO (ITALPRESS) – Protesta contro il caro carburanti. Un gruppo di agricoltori, appartenenti all’associazione Agrisat, sta presidiando la strada statale 121 Palermo-Agrigento. La mobilitazione ha avuto inizio con con un sit-in di protesta nei pressi dello svincolo di Bolognetta, poi il blocco a intermittenza della circolazione delle auto. Presenti anche alcuni amministratori locali. Sul posto polizia locale, polizia e carabinieri. Intanto il Comitato autotrasportatori siciliani ha annunciato uno stop dal 16 al 20 ottobre.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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Verificato il: 28 settembre 2026

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