Caro carburanti, un gruppo di agricoltori blocca la statale Palermo-Agrigento
La mobilitazione ha avuto inizio con con un sit-in di protesta nei pressi dello svincolo di Bolognetta
PALERMO (ITALPRESS) – Protesta contro il caro carburanti. Un gruppo di agricoltori, appartenenti all’associazione Agrisat, sta presidiando la strada statale 121 Palermo-Agrigento. La mobilitazione ha avuto inizio con con un sit-in di protesta nei pressi dello svincolo di Bolognetta, poi il blocco a intermittenza della circolazione delle auto. Presenti anche alcuni amministratori locali. Sul posto polizia locale, polizia e carabinieri. Intanto il Comitato autotrasportatori siciliani ha annunciato uno stop dal 16 al 20 ottobre.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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Fonte:
- https://www.italpress.com/caro-carburanti-un-gruppo-di-agricoltori-blocca-la-statale-palermo-agrigento/
Verificato il: 28 settembre 2026