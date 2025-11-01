Carichi di lavoro eccessivi e forti difficoltà nei servizi ai pazienti, Cgil chiede incontro ad Asp

La richiesta nasce a seguito di numerose segnalazioni

Gela. La Fp Cgil e la Cgil hanno richiesto con urgenza un incontro con la direzione aziendale dell’Asp di Caltanissetta per discutere la situazione relativa alla distribuzione del personale sanitario all’interno delle varie articolazioni aziendali. La richiesta nasce a seguito di numerose segnalazioni pervenute alle organizzazioni sindacali da parte del personale medico e sanitario, e confermate dall’utenza, che denunciano crescenti difficoltà nell’espletamento delle attività di cura e assistenza ai pazienti. Queste criticità stanno determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro, in alcuni casi eccessivi, con possibili ripercussioni anche sugli aspetti legati alla sicurezza e alla qualità del servizio. "La Fp Cgil e la Cgil, nell’ambito del proprio ruolo di tutela del personale e di promozione di un sistema sanitario pubblico efficiente, ritengono necessario avviare un confronto costruttivo con la Direzione dell’Azienda per verificare l’attuale distribuzione del personale e individuare soluzioni condivise. Pur apprezzando l’avvio di alcune procedure per le sostituzioni temporanee, le organizzazioni sindacali sottolineano l’urgenza di garantire un’equa e funzionale assegnazione delle risorse umane, così da assicurare al personale condizioni di lavoro dignitose e, al tempo stesso, un servizio di qualità all’utenza", riporta una nota. “È indispensabile intervenire subito - spiegano i segretari generali Sandro Pagaria (Fp Cgil) e Rosanna Moncada (Cgil) -per affrontare le criticità organizzative e costruire insieme soluzioni concrete, in un’ottica di trasparenza, di partecipazione e di valorizzazione del personale”. Le organizzazioni sindacali restano in attesa di una convocazione da parte della direzione aziendale e auspicano che l’incontro possa tenersi in tempi brevi.