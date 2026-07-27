Carfì sul podio anche allo slalom di Montemaggiore Belsito

Podio per Carfì a Montemaggiore: il gelese resta solido nella sfida più incerta della stagione, tra penalità, record e colpi di scena

Montemaggiore Belsito. Il podio del 4° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito si apre con Gianni Carfì, protagonista di una prova solida e senza fronzoli. Il pilota gelese, al volante della sua Radical SR4 Suzuki, ha gestito con lucidità i problemi di pescaggio che ne hanno condizionato le prime salite, trovando poi in Gara 3 il ritmo necessario per chiudere al terzo posto assoluto.

Davanti a lui, la sfida per la vittoria ha vissuto un finale acceso: Salvatore Catanzaro ha ribaltato due penalità pesanti con una terza manche da record, conquistando sia il successo sia il Memorial “Antonio Mesi”. Alle sue spalle si è confermato competitivo Riccardo Cerniglia, autore di una gara regolare e di qualità.

Per Carfì, il podio arriva come conferma di affidabilità in una giornata segnata da colpi di scena e tempi serrati, in un tracciato che non perdona distrazioni. Tra gli altri protagonisti, da segnalare Bigione, Leo, Belladonna e Gelsomino, quest’ultimo premiato con il Memorial “Pino Guccione”.

La manifestazione, valida per Coppa AciSport 5ª zona, Campionato siciliano e Challenge degli Emiri 2026, ha visto la consueta organizzazione congiunta di Misilmeri Racing e Belsitana Racing, impegnate nella promozione del territorio e nella crescita dell’evento.

Nella foto di Mario Gallà il gelese Gianni Carfì su Radical Suzuki.