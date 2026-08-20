Cardinale “Centrodestra lavori per liste forti, Schifani ha tutte le carte in regola per il bis”

PALERMO (ITALPRESS) – “Chi nel centrodestra immagina che bastino i social o la comunicazione per lanciare la propria candidatura si sbaglia di grosso. Le elezioni regionali, e anche quelle nazionali nel caso in cui dovessero essere reintrodotte le prefere

PALERMO (ITALPRESS) – “Chi nel centrodestra immagina che bastino i social o la comunicazione per lanciare la propria candidatura si sbaglia di grosso. Le elezioni regionali, e anche quelle nazionali nel caso in cui dovessero essere reintrodotte le preferenze, si vincono solo con liste forti“. Cosi’ l’ex ministro delle Comunicazioni Salvatore Cardinale in una intervista a Live Sicilia.

“Le elezioni si vincono se si sta sul territorio e, lo ripeto, se si costruiscono liste forti con candidati credibili – continua – Assistiamo ad una corsa alla candidatura alla presidenza della Regione che non tiene neanche conto del fatto che un presidente c’è già (Renato Schifani, ndr) e che ha tutte le carte in regola per chiedere la ricandidatura alla luce dei dati positivi del suo governo”.

“Per me tute le candidature sono legittime – afferma Cardinale – ma, prima di tutto, serve che arrivi ‘il tempo’ delle candidature, serve che ci si ritrovi nei luoghi in cui si fanno determinate scelte. Se vogliamo veramente vincere queste elezioni e se si vuole che Forza Italia indichi il candidato serve prima di tutto un partito forte. E a chi mi chiede chi dovrà essere il nome per la presidenza della Regione rispondo che non c’è alcun dubbio su Schifani, tuttavia segnalo che non siamo noi in Sicilia a scegliere il nome del candidato presidente”.

Anche per quanto riguarda le comunali di Palermo per Cardinale le scelte saranno prese a Roma: “Stiamo parlando di un capoluogo di regione, è normale che siano i leader nazionali a ragionare sugli equilibri e a scegliere. Certo, mi sembra chiaro che chi prenderà la candidatura per Palermo non potrà avere quella per la Regione”.

Nel panorama politico regionale ci sono due variabili: Cateno De Luca e Ismaele La Vardera. “De Luca è abile, sta facendo un lavoro di tessitura sul territorio che rischia di essere insidioso per noi. Dialoga con i deputati uscenti e con i sindaci che aspirano ad entrare all’Ars. Sta creando le condizioni per un buon risultato delle sue liste. La Vardera? Non conosco la sua forza, non so quanto sia in grado di mettere insieme ciò che serve per raggiungere il 5%. Alle Amministrative ha avuto dei buoni colpi con i sindaci di Agrigento e Bronte ma il suo movimento, Controcorrente, non ha avuto grossi risultati. Escludo comunque che Pd e M5s possano affidargli la candidatura alla presidenza della Regione e per gli stessi motivi di De Luca potrebbe decidere di correre da solo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).