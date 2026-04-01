Carburanti, Governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il Governo è al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, deliberato il 18 marzo e in scadenza il 7 aprile. Il presidente del Consiglio...

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il Governo è al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, deliberato il 18 marzo e in scadenza il 7 aprile. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in stretto contatto con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per definire gli aspetti tecnici e reperire le risorse necessarie.

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