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Carburanti, Governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il Governo è al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, deliberato il 18 marzo e in scadenza il 7 aprile. Il presidente del Consiglio...

A cura di Redazione Redazione
01 aprile 2026 15:40
Carburanti, Governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il Governo è al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, deliberato il 18 marzo e in scadenza il 7 aprile. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in stretto contatto con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per definire gli aspetti tecnici e reperire le risorse necessarie.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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