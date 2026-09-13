"Capuana", Di Stefano "lavori partono da subito": comitato quartiere "siamo vicini alla scuola"

Le attività per il ripristino vengono coordinate dallo stesso primo cittadino, dall'assessorato ai lavori pubblici, con l'assessore Luigi Di Dio e il dirigente Antonino Collura, e da quello alla pubblica istruzione, con l'assessore Peppe Di Cristina

Gela. “I lavori di ripristino della scuola Capuana partiranno subito. Già oggi, c'è stato un sopralluogo nell'istituto”. Il sindaco Terenziano Di Stefano, questa mattina, ha voluto ribadire che ci sarà il massimo impegno “per non far perdere neanche un giorno di scuola in più agli alunni”. Le attività per il ripristino vengono coordinate dallo stesso primo cittadino, dall'assessorato ai lavori pubblici, con l'assessore Luigi Di Dio e il dirigente Antonino Collura, e da quello alla pubblica istruzione, con l'assessore Peppe Di Cristina. “La ditta specializzata procederà anche con la rimozione dei rifiuti speciali causati dall'incendio”, ha sottolineato il sindaco. Lo stesso Di Stefano, che già ieri, nell'immediatezza dei fatti, ha condannato l'accaduto, parlando di “tolleranza zero”, ha ripetuto che “quest'atto è sempre da condannare indipendentemente da chi l'ha commesso”. Il comitato area urbana 5 esprime solidarietà alla “Capuana”. “Il comitato di quartiere area urbana 5 esprime la propria ferma condanna per il grave atto incendiario che ha interessato una scuola del nostro quartiere. Si tratta di un gesto inaccettabile, che non colpisce soltanto un edificio scolastico, ma un luogo che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per bambini, ragazzi, famiglie, docenti e per l’intera comunità. Il rapporto tra il comitato di quartiere e le istituzioni scolastiche del territorio è improntato alla collaborazione, al dialogo e alla condivisione delle esigenze della comunità. Le scuole costituiscono infatti presìdi educativi, sociali e culturali di straordinaria importanza e, come tali, meritano la massima attenzione, tutela e rispetto. Di fronte a un episodio così grave, il comitato rinnova la propria vicinanza alla scuola coinvolta, agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente, assicurando la propria disponibilità a collaborare, per quanto di competenza, affinché si possa ristabilire al più presto un clima di serenità e sicurezza. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti affinché vengano accertate le responsabilità e individuati i responsabili di questo grave gesto. La scuola appartiene alla comunità: difenderla, sostenerla e tutelarla significa prendersi cura del futuro del nostro quartiere. Purtroppo negli ultimi tempi il nostro quartiere è stato teatro di altre condotte delinquenziale che vanno condannate e fermate per far sì che la cittadinanza torni a percepire un clima più sereno e sicuro”, fanno sapere dal comitato di quartiere.