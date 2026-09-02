A Caposoprano, segnaletica assente in vista della riapertura delle scuole. Il Comitato di quartiere lancia l’allarme. L’assessore Morgana rassicura: ripristino già programmato e più controlli nelle zone scolastiche.

Gela. Con la riapertura delle scuole ormai alle porte, torna alta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità nel quartiere Caposoprano. A sollevare la questione è il Comitato di quartiere, che segnala la presenza di segnaletica stradale assente o non adeguatamente visibile in prossimità delle zone frequentate quotidianamente da studenti e famiglie.

Il Comitato lancia quindi un appello all’amministrazione comunale affinché si intervenga prima dell’inizio delle lezioni, ripristinando la segnaletica necessaria e rendendo più sicura la circolazione, soprattutto negli orari di maggiore afflusso.

A rassicurare i residenti è l’assessore alla Mobilità e alla Viabilità, Morgana, che fa sapere come il ripristino della segnaletica sia già inserito nella programmazione dell’amministrazione.

L’intervento, dunque, sarebbe già previsto e dovrebbe consentire di riportare la situazione alla normalità. Ma l’assessore richiama anche alla collaborazione dei cittadini e, in particolare, dei genitori che accompagneranno i propri figli a scuola.

L’invito è quello di utilizzare, quando possibile, i mezzi pubblici e le aree di parcheggio, evitando di fermarsi o sostare in maniera irregolare nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici.

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico, , torneranno operative le zone scolastiche, con una maggiore attenzione alla viabilità nelle aree interessate dalla presenza degli istituti- dichiara Morgana .Sul fronte dei controlli è previsto anche un rafforzamento dell’attività della Polizia municipale, chiamata a vigilare sul rispetto delle regole e a intervenire nei casi di infrazioni. Non mancheranno, dunque, controlli e sanzioni nei confronti di chi dovesse parcheggiare o transitare violando le disposizioni previste nelle zone scolastiche.”

Il Comitato di quartiere, intanto, resta in attesa degli interventi annunciati dall’amministrazione, auspicando che il ripristino della segnaletica possa essere completato in tempi utili per l’avvio delle lezioni.