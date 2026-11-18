Decoro da migliorare Caposoprano, in via Morselli rifiuti sparsi ovunque

Rifiuti in strada, questa mattina

Gela. La presenza di rifiuti sparsi ovunque, questa mattina in via Morselli, a Caposoprano, non è sfuggita ai tanti passanti, compresi tanti studenti che si recavano nei vicini istituti. Sacchi e anche una vecchia culla sono stati lasciati su un tratto del marciapiede, a ridosso di diversi stabili. I rifiuti sono in parte finiti in strada ostruendo il passaggio, almeno per chi si spostava a piedi.