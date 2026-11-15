Caos voli Usa, riapertura completa e rientro alla normalità previsto per oggi

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo spazio aereo degli Stati Uniti ha ripreso le sue pieni operazioni a seguito del ripristino dei sistemi della FAA dopo il blocco nazionale dei voli (ground sto...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo spazio aereo degli Stati Uniti ha ripreso le sue pieni operazioni a seguito del ripristino dei sistemi della FAA dopo il blocco nazionale dei voli (ground stop) del 13 novembre. Dopo l'impatto di venerdì - con 9.159 voli cancellati e 7.190 in ritardo - la giornata di ieri, sabato 14 novembre, ha registrato circa 5.000 ulteriori cancellazioni e oltre 5.300 ritardi, causati dalla complessa ri-allocazione di equipaggi e aeromobili nei principali hub del Paese. Per la giornata di oggi, le autorità dell'aviazione e le principali compagnie aeree prevedono un pieno rientro alla regolarità operativa. L'amministratore della FAA Bryan Bedford e il Segretario ai Trasporti Sean Duffy hanno confermato che i sistemi sono pienamente operativi e che entro la fine della giornata di oggi le compagnie contano di ripristinare il 100% dei programmi di volo. Compagnie come American Airlines, Delta e Southwest continuano a offrire cambi di prenotazione gratuiti e rimborsi per i viaggiatori coinvolti dai disagi, raccomandando comunque di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency