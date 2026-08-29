Cantina sociale, intervento polizia locale evita propagarsi di un rogo

L'incendio si stava propagando tra le palme del giardino pubblico

Gela. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono stati direttamente gli agenti della polizia locale a intervenire materialmente allo scopo di bloccare le fiamme che si stavano propagando in un'area verde, a Cantina Sociale. L'ispettore capo Angelo Toscano ha effettuato le prime operazioni di spegnimento. L'incendio si stava propagando tra le palme del giardino pubblico. L'intervento di Toscano ha avuto il plauso del dottor Massimo Cozzo, che da più alto in grado sta guidando il comando della polizia locale di via Ossidiana. Ormai da mesi, sono sempre più frequenti le operazioni condotte dalla polizia locale, in varie aree della città e su diversi fronti, pianificate dallo stesso Cozzo.