Cantieri Pnrr, Alario: "Confronto con amministrazione su quanto fatto e sulla prossima programmazione"

Soprattutto a Gela, la mole di finanziamenti ottenuti, anzitutto con il programma “Qualità abitare”, ha portato all'avvio di molteplici cantieri, attesi da anni

Gela. Le prossime settimane saranno quelle che, progressivamente, a Gela e negli altri comuni della provincia di Caltanissetta, segneranno la conclusione dei cantieri finanziati con fondi Pnrr. Soprattutto a Gela, la mole di finanziamenti ottenuti, anzitutto con il programma “Qualità abitare”, ha portato all'avvio di molteplici cantieri, attesi da anni. “Avere un quadro preciso dei cantieri che verranno conclusi entro i termini fissati a livello ministeriale diventa fondamentale, così da definire una vera mappa di quanto fatto – dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario – fino a oggi, le amministrazioni comunali del territorio, con in testa quella di Gela, non hanno mai avviato confronti costanti con le organizzazioni sindacali su questo tema. Completare opere pubbliche strategiche non significa solo dare ai cittadini nuovi spazi ma, al contempo, ci sarà una riduzione di manodopera occupata nel settore edile, che spesso ha risentito di fasi di crisi, attenuate prima dai lavori del 110 per cento e poi proprio dai cantieri Pnrr”. Il segretario Ugl si rivolge all'amministrazione comunale gelese e a quelle dei comuni della provincia. “Ogni amministrazione dovrebbe aprire confronti mirati con le organizzazioni sindacali – conclude – così da tracciare un profilo aggiornato di ciò che è stato fatto con i fondi Pnrr e delle opere che vedranno la luce. Inoltre, la programmazione per prossimi capitoli di finanziamento è un passaggio che non potrà mancare, per capire se ci saranno nuove opportunità occupazionali per lavoratori locali, evitando lunghi periodi di stagnazione quasi totale”.