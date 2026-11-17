Fondi e cantieri Cantieri lungomare e Montelungo, ok ministero a proroga: "Per tutto il 2027"

La criticità maggiore si riscontra negli interventi di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo: il cantiere è fermo da tempo

Gela. I cantieri finanziati con i fondi del programma "Rigenerazione urbana" sono garantiti per tutto il prossimo anno. Dal ministero, dopo la richiesta inviata dagli uffici comunali del settore lavori pubblici, è arrivato un riscontro favorevole. Una risposta ministeriale che riguarda il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia e la riqualificazione di Montelungo. "Un riscontro favorevole per il lungomare è appena arrivato - dice l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio - quello per Montelungo era già pervenuto in precedenza. Abbiamo piena copertura per tutto il 2027 ma noi riteniamo che saranno conclusi ben prima". Soprattutto per il cantiere di riqualificazione del secondo tratto del lungomare non sono mancate difficoltà, sia operative sia gestionali, dato che si arrivò alla rinuncia della prima società consorziata che aveva ottenuto i lavori. Fu poi sostituita con subappalto in favore dell'azienda locale Cosiam, attualmente impegnata nelle attività, riprese da poco pure in questo caso dopo uno stop piuttosto lungo causato dalla necessità di una perizia di variante in corso d'opera. Sono in via di conclusione, nonostante il termine ultimo del programma Pnrr abbondantemente trascorso, altre opere a cominciare da Orto Fontanelle, dai cantieri di via Falcone e da quello dell'ex scalo ferroviario. La criticità maggiore si riscontra negli interventi di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo: il cantiere è fermo da tempo. "Stiamo cercando di individuare una soluzione - conclude Di Dio - soprattutto per evitare problemi sul finanziamento. Quello dell'ex mercato ortofrutticolo è un cantiere sicuramente molto in ritardo".